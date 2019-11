Sonbaharda kampın adresi, Hazar Gölü Türkiye’nin dört bir yanından gelen 250 kampçı, yarım ada konumundaki Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü çevresinde sonbaharın keyfini çıkardı

Yarımada konumundaki Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yer alan Hazar Gölü, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 250 kampçı ve doğaseveri ağırladı. Etkinliğe katılan 250 kişi sonbaharda doğanın keyfini çıkardı.

Türkiye'de derinliği ile ilk sırada yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü'nün kıyıları, sonbaharın eşsiz güzelliğiyle Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 250 kampçıya ev sahipliği yaptı. Özellikle Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Batman başta olmak üzere çevre illerden birçok ziyaretçinin ilgi odağı olan Hazar Gölü kıyıları, sonbaharda ise doğaseverlerin yeni gözde mekanı haline geldi. İki ada ve saklı kenti bulunan Hazar Gölü, sonbaharın sunduğu eşsiz manzarası ile gezgin ve gönüllülerden oluşan katılımcılara görsel şölen sundu.



“Ortalama 250 katılımcımız var”

Hazar Gölü kenarında sonbaharın tüm güzelliklerini yaşadıklarını belirten İnterrail Turkiye ekibi yöneticilerinden Barış Çelik, “Gezdik, dolaştık ve burayı çok beğendik. Tamamen bir sonbahar havası var. Sonbaharı, gölün kenarında yaşamak kolay kolay bu zamanda yaşayabileceğimiz bir şey değil. Biz de hızlı bir şekilde burada kamp yapmaya karar verdik. Bizim amacımız, üç günlük aktivitelerimizde insanlara hem doğayı aşılamak hem de güzel bir şeyler öğretmeye çalışmak. Temel kampçılık, ilk yardımı ve sabahları da yoga eğitimi veriyoruz. Katılımcılara, burada hem sosyalleşmesini hem de doğayı tanımalarını sağlıyoruz. Dolaysıyla her gelen katılımcımıza doğayı daha güzel bir şekilde korumalarını ve bırakmaları için etkinlikler, organizasyonlar yapıyoruz. Doğa aktiviteleri yapan ve hem dünyayı hem de Türkiye’yi gezen gezgin ekibiyiz. Yaklaşık 2013 yılından beri hem Türkiye’de hem de dünyada bir çok aktivite gerçekleştiriyoruz. Şuan Elazığ’ın en güzel noktalarından biri olan, Hazar Gölü kenarındayız. Sonbaharın içerisindeyiz, muhteşem bir hava var. Uzun zamandır burada bir doğa ve kamp aktivitesi gerçekleştirmek istiyorduk, kısmet bu zamanaymış. Ortalama 250 katılımcımız var. Türkiye’nin bir çok yerinden katılımcı var. Başta Elazığ olmak üzere Diyarbakır, Bingöl, Mardin, İstanbul, İzmir ve Edirne’den gelen arkadaşlarımız var. Burada ortam gerçekten muhteşem. Sarı, yeşil ve göl var. Keyifliyiz ve mutluyuz” dedi.

Kampa ailesiyle birlikte Şanlıurfa’dan katıldıklarını ve manzaraya hayran kaldıklarını dile getiren Şeydagül Neşetbeyoğlu ise, “Aktivitelere katılmayı tercih ediyoruz. Bu bölgede olması hoşumuza gitti. Çünkü daha batıda olması bizi yoruyordu. Hazar Gölü’nün yanında olması bizim için ekstra bir avantaj oldu. Sonbaharda doğal olaylar bizim için keşfetmek açısından daha eğlenceli oldu. Türkiye’nin dört bir yanından katılımlar oldu. Katılan arkadaşlar da çok eğlenceli ve onlarla tanışma fırsatımız oldu. Burada güzel bir vakit geçiriyoruz” şeklinde konuştu.



“Bence engelinizi siz kendiniz koyuyorsunuz”

Bu etkinliğin doğu ile batının birleşimi olduğunu ifade eden katılımcılardan fiziksel engelli Güllüşah Ekici de en büyük engelin insanın önüne koyduğu engeller olduğuna dikkat çekerek, “Çok güzel bir kampa katıldım. Çok güzel etkinlikler düzenlendi. Çok güzel şölenler yapıldı. Yardımlaşmalar oldu ve iyi arkadaşlar edindim. Sonbaharın gelişi, yaprakların güzelliği ve doğanın güzelliği o kadar güzeldi ki insanın yorgunluğunu alıyor, kendine çekiyor. Bunun için çok mutluyum. Bence engelinizi siz kendiniz koyuyorsunuz. Kendinize engel koymayın. Engel, her şeye engel değildir” diye konuştu.



“Kamp alanına yoğun bir ilgi var”

Kampa Diyarbakır’dan katılan İhsan Bayçınar da, "Sivrice’de yapılan kamp etkinliğine katıldık. Kamp Alanına yoğun bir ilgi var. Sonbaharın güzel geçişlerini göz önüne seren bir etkinlik. Buranın ambiyansı çok güzel. Türkiye’nin her tarafından gelen katılımcılar rengarenk. Etkinliğimiz çok güzel geçiyor" dedi.

Türkiye’nin 52 ilini gezdiğini ve kampa Eskişehir’den katıldığını dile getiren Burak Çetin ise bölgeye ilk kez geldiğini, Hazar Gölü’nü çok beğendiğini ve bu tür etkinliklerin devamının gelmesi gerektiğini aktardı.

