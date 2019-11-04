Elazığspor 4 maç sonra puanla tanıştı

Üst üste aldığı 4 mağlubiyetin ardından Teknik Direktör değişikliğine giden B. Elazığspor, kötü seriye Uşakspor karşısında aldığı beraberlikle dur dedi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Birevim Elazığspor, ligde 4 maçlık aradan sonra puanla tanıştı. Teknik Direktör Sefer Yılmaz’ı istifaya götüren süreçte Karabükspor, Bodrumspor, Kahramanmaraşspor ve Ergene Velimeşespor’a yenilen BordoBeyazlı ekip, yeni teknik direktörü Levent Eriş’le çıktığı ilk maçta Uşakspor’la 00 berabere kaldı.
Ligde 4 maç sonra puanla tanışan BordoBeyazlı ekip, 8 puanla 16. basamakta bulunuyor.
ELAZIĞ
04 Kasım 2019 Pazartesi
- İMSAK 05:22
- GÜNEŞ 06:45
- ÖĞLE 12:12
- İKİNDİ 15:02
- AKŞAM 17:28
- YATSI 18:46