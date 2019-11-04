Elazığ’ın "Tekstil Vadisi" projesi kabul edildi Vali Çetin Oktay Kaldırım; " OSB içerisinde 500 dönümlük alan tahsis ettik" "10 milyon liralık proje sunduk ve geçen hafta itibariyle kabul edildi"

Elazığ için hazırlanan ’Tekstil Vadisi' projesinin kabul edildiğini belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım,"Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 500 dönümlük alan tahsis ettik. Tekstil Vadisi projesiyle istihdamın 10 bini geçmesini bekliyoruz"dedi.

Tekstil sektöründe atılıma geçen Elazığ’da, Valilik koordinesinde Fırat Kalkınma Ajansı üzerinden Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulması planlanan "Tekstil Vadisi" projesi hazırlandı. OSB’den yapılacak proje kapsamında 500 dönümlük alan tahsis edilerek, alt yapısı için 10 milyon liralık bütçe belirlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın desteğiyle 10 milyon liralık projenin onayı çıktı.

Tekstil Vadisi ile ilgili İHA Muhabirine bilgi veren Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Bu fikir Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank Elazığ’ı ziyaretinde gündeme gelmişti. Akabinde Türkiye’nin bu alanda en büyük organizasyon yapısı, sivil toplum örgütü olan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’ni (TGS) davet etmiştik. Burada görüşmelerimizi yapıp belli bir aşamaya geldik. Daha sonra İstanbul’a giderek kendilerini ve fabrikayı ziyaret edip projeyi nihai hale getirdik. Burada OSB içerisinde 500 dönümlük alan tahsis ettik. Bunun alt yapısını yapmak için de Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank önümüzü açtı. Ajans üzerinden 10 milyon liralık proje sunduk ve geçen hafta itibariyle kabul edildi. Bunu alt yapıda harcayacağız"dedi.



"Çok iddialı olduğumuz bir proje"

İsmini koydukları Tekstil Vadisi’ projesinin daha katma değerli hale getirilmesi için çalışmalar yaptıklarını da aktaran Kaldırım;"Dolayısıyla sadece konfeksiyon değil aynı zamanda Türkiye’de eksik olan markalaşma, tasarım, ArGe ve inovasyonun yapıldığı bir mekan haline gelecek. Bu açıdan da kurulacak olan merkezin önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye tekstiline de ciddi ivme kazandıracağını ve yeni açılımlar yapacağını düşünüyorum. Çok iddialı olduğumuz bir proje. Devam eden yatırımlarla tekstilde 6 binli rakamlar bulacağız. Tekstil Vadisi’ ile birlikte ilave 10 bin istihdam bekliyoruz” diye konuştu.

Konfeksiyon ve tekstil sektörü kadınlar ağırlıklı çalıştığı için aile ekonomisine çok ciddi katkı sağlanacağını anımsatan Kaldırım, projenin kentin istihdam sorununu çözüp, dışarıdan istihdam çekecek bir şehir haline gelmesini sağlayacağını kaydetti.

ELAZIĞ 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:22

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