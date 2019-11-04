Elazığ'da 8 ilin katılımıyla MEB Coğrafi Bilgi Sistemi toplantısı

Elazığ'da Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde 8 ilin katılımıyla MEB Coğrafi Bilgi Sistemi toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2016 2019 yıllarında, 81 il de bakanlığa bağlı eğitim kurumlarına ait mekansal verilerin ölçülmesi ve imar planlarındaki eğitim alanlarına ilişkin bilgilerin veri tabanına aktarılması işinin tamamlandığı belirtildi. Toplanan verilerin görüntülenmesi, sorgulanması, analiz yapılması, mevcut verilerin güncellenmesi ve oluşturulan envanterlerin yönetilmesinde kullanılmak üzere geliştirilen yazılım programı ve Coğrafi Bilgi Sistemi konularında Elazığ'da toplantı yapıldığı aktarıldı. Toplantıya bakanlık İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgiler Sistemleri ve Emlak Daire Başkanlığı Şube Müdürü Mahir Sever ile birlikte Elazığ, Diyarbakır, Malatya, Mardin, Batman, Tunceli, Şırnak ve Siirt'den müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katıldı. Merkez Öğretmen evi ve Akşam Sanat Okulu'de yapılan toplantıda bilgilendirme yapıldığı aktarıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk;"MEB Coğrafi Bilgi Sistemi projesi ile ülkemizdeki tüm okulların coğrafi verileri toplanarak, hızlı bilgi akışı, etkili ve doğru analizlerle daha verimli envanter yönetimi sağlamayı hedeflediği bu proje ile verinin politikaların belirlenmesinde stratejik değerini ortaya koymuştur.Özellikle hem çalışan ekibi hem de hitap ettiği kesimin sayıca çok fazla eğitimde doğrudan ve dolaylı olarak karar verebilmek için her türlü bilimsel ve teknolojik yeniliği takip etmek,verilerin güncelliğini sağlamak için bu projeyi çok önemsiyoruz"dedi.

ELAZIĞ 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:28

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.