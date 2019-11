Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kitap Fuarında Türk Kızılay'ı tarafından toplanan kitaplarla 2 okulda oluşturulan ve şehitlerin isimlerinin verildiği okul kütüphaneleri açıldı.

Türk Kızılay Elazığ Şubesi tarafından, 'Geleceğimiz İçin Sen de Bir Kitap Hediye Et’ sloganıyla başlatılan proje kapsamında Palu ve Kovancılar ilçelerindeki okullarda kütüphane oluşturuldu. Kütüphaneler için Elazığ Belediyesi 3. Kitap Fuarı'nda ve sosyal medya üzerinden kitap bağışı alındı. Toplanan bin kitap ile 15 Temmuz hain darbe girişimi sonucunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde darbecilerin helikopterden açtığı ateş sonucu şehit olan Jeoloji Mühendisi Cuma Dağ’ın isminin verildiği Palu Ortaokulu’nda, Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı’nın adı ise Kovancılar Atatürk Ortaokulu’nda hazırlanan kütüphaneler açıldı.

Türk Kızılay'ının 150 yıllık bir çınar olduğunu belirten Palu Kaymakamı Mustafa Demir, “Yardıma muhtaç ülkelerde din, dil, ırk, gözetmeksizin o ülkeden sonra ilk koşanlardan birisi her zaman Kızılay’dır. Bizim yurt dışındaki göz ağrımızdır. Bu anlamda burada bir faaliyette bulundular. Bizlerde elimizden gelen gayreti ve destekleri sunacağız. Palu’nun değerli ismi Şehit Cuma Dağ kardeşimiz kendi canı pahasına asker değil, polis değil, mühendis arkadaşımız bu vatan için en büyük desteğini bu anlamda sundu” dedi.



"150 yıldır varız"

Palu’da 2 tane kütüphane olacağını belirten Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Dr. Naci Yorulmaz, “Türk Kızılay olarak 150 yıldır varız. 150 yıldır bu kurum ayaktaysa size ve eğitime yatırım yapan yüce Türk devletimizin emaneti sayesindedir. Kızılay olarak böyle bir çalışma yaptığımız için kendimizi bahtiyar sayıyorum. Şehidin babası Ahmet amca ile beraber sohbet ederken 39 yıl yaşadı benim oğlum. 39 yıl yaşayan Cuma kardeşimiz artık bizim emanetimizdir. İlelebet sizlerin hafızasında her okuduğunuz kitapta geleceğe diktiğiniz her fidan da şehidimiz Cuma'nın ismi yaşayacaktır” diye konuştu.

Her ilçede kütüphane açma projesi kapsamında Palu’da kütüphane açtıklarını aktaran Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, “Palu ilçesinde Cuma Dağ adına açtığımız kütüphaneyi Atatürk ortaokulunda çocuklarımızın hizmetine açtık. Bugün 2 ilçede kütüphane açılışı yapıyoruz. Diğer 7 ilçe içindeki kütüphanelerimiz için çalışmalarımız devam etmektedir”ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Emirhan Özdemir ise yeni kütüphanelerinin açıldığı için ve şehidin adı verildiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

İlçelerdeki kütüphane açılışına, Palu Kaymakamı Mustafa Demir, Kovancılar Kaymakamı Bünyamin Karaoğlu, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Dr. Naci yorulmaz, Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım, Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar, Elazığ Kızılay Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, Şehit Cumali Dağ'ın babası Ahmet Dağ, kurum ve kuruluş müdürleri ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

