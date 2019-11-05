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Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı

İHA

Elazığ’da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır 7 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya, Bingöl ve Diyarbakır'a bağlantıyı sağlayan Elazığ Güneyçevre yolu İmam Efendi Bulvarı'na bağlantı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mutafa Akgündoğdu idaresindeki 23 LA 451 plakalı otomobil ile Bingöl’den Malatya’ya hasta taşıyan Mükerrem Sağlar idaresindeki 12 AB 029 plakalı ambulans çarpıştı.
Kazada ambulansta bulunan sağlık görevlileri ve hasta da olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve UMKE ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'nin durumu ağır olduğu bildirildi.
Polis, kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

ELAZIĞ

05 Kasım 2019 Salı

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