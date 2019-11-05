Elazığ'da otomobil ile ambulans çarpıştı: 7 yaralı

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ELAZIĞ'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Bingöl'den Malatya'ya hasta götüren Mükerrem Sağlar yönetimindeki 12 AB 029 plakalı ambulans ile Mustafa Akgündoğdu yönetimindeki 23 LA 451 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan hasta ile birlikte araçlardaki toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.



ELAZIĞ 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:27

YATSI 18:45

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