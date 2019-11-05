Başkan Şerifoğulları, 5 mahalledeki çalışmaları inceledi

Mahallelerde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullar, göreve geldiği günden itibaren vatandaşlarla iç içe bir yönetim anlayışı sergileyerek, usule ve vicdana uygun hizmet yapma gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte 5 mahallede yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Kültür, Salıbaba, Üniversite, Yıldızbağları ve Harput Mahallelerindeki çalışmaları gezerek bilgi aldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Şerifoğulları, "Başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle birlikte Kültür Mahallemizde yapacağımız park alanını gezdik. Salıbaba Mahallesi'ne de giderek buradaki çalışmaları inceledik, esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Daha sonra Harput yolu üzerinde hayata geçireceğimiz Dikey Bahçeler Projemizle ilgili çalışmaları denetledik ardından Yıldızbağları Mahallesinde minibüsçü esnafımızla bir araya gelerek sorunları dinledik, çözüm için istişarelerde bulunduk. Üniversite Mahallesi sınırları içerisindeki Yahya Kemal Caddesindeki çalışmaları da yerinde inceleyerek esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geldik"dedi.

Usule ve vicdana uygun hizmet yapma gayreti içerisinde olduklarını ve çalışmaları da bu mantıkla sürdürdüklerini aktaran Şerifoğulları, "Belediyeyi yönetirken prensibimiz, usule ve vicdana uygun hizmet yapmak, vatandaşlarımızın rahat bir yaşam sürmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Bunu yaparken en önemli paydaşımız hiç şüphesiz vatandaşlarımız. Bizler şehrimizin yönetiminde toplumsal hassasiyetleri bulunan tüm vatandaşlarımızın söz sahibi olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Elazığ'ımız için toplumsal fayda noktasında hiçbir ayrım yapmıyor, şehrimize nasıl daha çok fayda sağlayabiliriz düşüncesiyle hareket ediyoruz. Biz yola, vatandaşlarımızın duası ile hizmet etmek için çıktık. Sabır ve gayretle Elazığ'ımız için bir olup güzel işler başaracağız. Vatandaşların bizlere olan güvenini Allah’ın izniyle boşa çıkarmayacağız. Bizim hep söylediğimiz bir şey var. Belediye başkanlığı vatandaşa hizmet işidir, gönül işidir, sevda işidir. Biz vatandaşlarımızla el ele gönül gönüle vererek Elazığ'ımızı çok daha iyi yerlere getireceğiz. Şehrimiz adına alacağımız kararlarda vatandaşlarımızın görüşlerinizi önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:23

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