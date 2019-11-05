Elazığ'da "İpek Böcekçiliği" bilgilendirme toplantısı

Elazığ’da ipek böcekçiliği yetiştiricilerine yönelik istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Elazığ Valiliği koordinesinde Fırat Üniversitesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) bünyesindeki Kadın Girişimciler Kurulu’nun projesi ile ipek böcekçiliği konusunda icra komitesi kurularak etkin bir çalışma ortamı sağlanarak sistematik önemli adımlar atıldı. Bu kapsamda bölgenin ipek böcekçiliği yetiştiriciliğine müsait olması ve atıl alanların dönüştürülmesi ve 2020 yılı içerisindeki projeler konusunda yaklaşık 70 girişimciye yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıda Fırat Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İpek Böcekçiliği Bölüm Başkanı Mustafa Yüce tarafından katılımcılara sinevizyon gösterimi destekli bilgilendirmeler yapıldı. Toplantı karşılık soru cevap kısmı ile son buldu.

İpek böcekçiliği yetiştiriciliği ile en büyük hedeflerinin Elazığ’da başka bir marka değeri oluşturmak olduğuna dikkat çeken Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “Çok güzel bir proje gerçekleştiriyoruz. Elazığ’ın kaybolmaya yüz bir değerini yeniden canlandırmak, günümüz ihtiyaç ve koşullarına göre yeniden yorumlama ile maksimum katma değer ve istihdam oluşturma adına tüm bacakları kurgulanmış yere sağlam basan bir proje. İhtiyaç duyulan dutlukların oluşturulması, böceklerin temini ve en az kayıpla canlandırılmasının sağlanması ve iki aylık kuluçka dönemi boyunca bunların en iyi verimle üretiminin gerçekleştirilmesi adına olaya bilimsel yaklaşıyoruz. Bununla alakalı da bu işte etkin ve yetkin arkadaşlarımızla iş birliği yaptık, onların da çalışmalarına devam ediyoruz. Bu işin sonunda ise tüm üreticilere ek gelir oluşturabilecek yeni bir katma değer alanı akabinde üretilen ürünlerle ilin ekonomisine döviz kazandırabilecek yeni bir sektör olacak” dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan ise, “ Tüm paydaşlarla ipek böcekçiliğini yeniden nasıl canlandırabiliriz diye bir araya gelerek istişareler yaptık. Yapılan bir çok toplantı neticesinde Elazığ'ın bir çok noktasının ipek böcekçiliğinin ham maddesi olan dut yetiştiriciliğine çok uygun olduğunu, insanlarımızın da geçmişten gelen ipek böcekçiliği yetiştirme kültürünün olduğunu ve bunu canlandırmak için herhangi bir eksikliğin olmadığını ortaya koyduk. Özellikle Elazığ TSO bünyesindeki Kadın Girişimci Kurulu’nun yapmış olduğu çalışma neticesinde ev kadınlarına yönelik biraz da pozitif ayrımcılık yapılarak bu işi daha iyi geliştirebileceğimizi hep beraber ortaya koyduk” diye konuştu.

Toplantıya, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, FÜ MYO İpek Böcekçiliği Bölüm Başkanı Mustafa Yüce, FÜ öğretim üyeleri, Elazığ TSO bünyesindeki kadın girişimciler, üyeler ve çok sayıda davetli katıldı.

ELAZIĞ 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:23

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