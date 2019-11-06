27 yıl spor yaptı, 52 yaşında milli takıma davet edildi 27 yıllık spor hayatında 12 yıldır Muay Thai yapan Sait Uygur, 52 yaşında milli takıma çağırıldı Uygur, Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıkmak için çalışıyor

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yaşayan ve 27 yıllık spor hayatında 12 yıldır Muay Thai ile profesyonel olarak ilgilenen Sait Uygur, 52 yaşında katıldığı şampiyonadan başarı ile dönünce yıllardır hayalini kurduğu milli takıma girdi. Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan Uygur, şampiyon olmak istiyor.

27 yıldır sporla uğraşan 5 çocuk babası 52 yaşındaki Sait Uygur, geçtiğimiz günlerde Veteranlar Türkiye Muay Thai Şampiyonası'na katıldı. Şampiyonada 2. olan Uygur, Milli Takıma seçildi. Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan Uygur, ülkesine ve memleketine şampiyon olarak dönmek için antrenmanlarını ara vermeden sürdürüyor. Kent merkezinden 64 kilometre uzaklıktaki Kovancılar ilçesinde kendi spor salonunda hazırlığına devam eden Uygur, Avrupa şampiyonu olarak asker selamı vermenin hayalini kuruyor. Uygur aynı zamanda ilgililerden destek bekliyor.

Spora ilk olarak Almanya'da başladığını belirten Sait Uygur, "1992 yılında tekvando ile başladım. Almayanda 2. oldum. Daha sonra kendimi Muay Thai'ye yönlendirdim. Yaklaşık 12 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Toplamda 27 yıldır spor yapıyorum" dedi.

52 yaşında büyükler şampiyonasına katılıp derece aldığını anımsatan Uygur, 30 gün sonra Avrupa Muay Thai Şampiyonası'na Türkiye Milli Takım formasıyla çıkacağını kaydetti.

Ara vermeden spor yaptığını anımsatan Uygur, "Avrupa Şampiyonluğunu Elazığ ve Kovancılar'a getireceğim. Hedefim sadece Avrupa şampiyonu olmak, yeni nesillere iyi bir gelecek sağlamak ve onları milli takıma kazandırmaktır. Avrupa'da Mehmetçik selamını vermek istiyorum. 27 yıldır azimle ve istekle milli takım formasını hayal ederek çalıştım. 27 yıl sonra Avrupa şampiyonası'na hazırım" ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:26

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.