Elazığ'da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

ELAZIĞ'da polis, düzenlediği operasyonda cinsel içerikli 21 bin 636 kaçak ürün ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında bir iş yerinde yasa dışı yollardan ülkeye getirilen cinsel içerikli ürün bulundu. Ekipler iş yerinde yaptıkları incelemede reçeteli olarak ve eczanede satılması gereken 21 bin 636 hap, krem, şurup, damla, solüsyon ve gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Yabancı uyruklu olduğu belirlenen işyeri sahibi I.S.R. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.



ELAZIĞ 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:26

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.