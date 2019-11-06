Elazığ'da sanal bahis operasyonu: 1 tutuklama

Elazığ’da sanal bahis oyunları kapsamında yapılan operasyonda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasal olmayan sanal bahis oyunları oynayan ve oynatanlarla ilgili çalışma yaptı. Polis,çalışmasında 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında müşterek bahis, şans oyunları düzenlemesi kanununa muhalefet suçunu işleyen şüpheli M.U'yu tespit etti. Şüpheli gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi aşılanan şüpheli bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

ELAZIĞ 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:26

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.