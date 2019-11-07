Öğretmenler, Elazığ’da yarıştı

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Öğretmenlerarası Masa Tenisi Bölge Turnuvası Elazığ’ın ev sahipliğinde yapıldı.

Öğretmenler Masa Tenisi Turnuvası Bölge Finali Elazığ’da yapıldı. Yakup Kılıç Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuva çekişmeli geçti. Turnuvada bayanlarda Elazığ, erkeklerde ise Malatya takımı şampiyonluğa ulaştı.

Birinci olan takımların 19 Kasım’da Ankara’da düzenlenecek olan Türkiye Finalleri’ne katılacağı belirtildi.

ELAZIĞ 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:25

YATSI 18:43

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