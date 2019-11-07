Elazığ ASKF, süper lig ekibini ağırladı

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, basketbol süper ligindeki ekibi İl Özel İdare’yi ağırladı.

Elazığ İl Özel İdare Bayan Basketbol Takımı, Elazığ Amatör Spor Kulüpleri’nin organize ettiği moral yemeğinde bir araya geldi.

Programda konuşan ASKF Başkanı Mustafa Gür, “Elazığ’ın medarı iftiharı basketbol takımımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her türlü desteği takımımıza vermeye hazırız, inşallah daha nice başarılar yaşayacağız” dedi.

Destekler için teşekkür eden Kulüp Başkanı Sebahattin Uçar ise, “Biz haddimizi bilerek ligde hareket etmek istiyoruz. Hedefimiz ilk 8 içerisinde ligi bitirmek. Elazığ’a Avrupa takımlarını getirmek istiyoruz. Valimizin ve belediye başkanımızın bu takım için emekleri çok büyük"diye konuştu.

Kulübün kuruluş sürecine değinen Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren'de, takımın her zaman yanında olmaya devam edeceklerini aktardı.

Müzik dinletisiyle devam eden programda davul klarnet eşliğinde halaylar da çekildi.

Programa Belediye Başkan Yardımcıları Müfridat Şara, Ahmet Özden Özen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Elazığ İl Özel İdarespor Başkanı Sebahattin Uçar, ASKF Başkanı Mustafa Gür, Belediye Başkanı Başdanışmanı Nazif Bilginoğlu, spor taban birlikleri temsilcileri, basketbol takımı teknik heyeti ve sporcuları katıldı.

ELAZIĞ 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:25

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