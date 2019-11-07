6 metrelik yılanı öldürüp, ağaca astılar

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ELAZIĞ´daki Buzluk Mağaraları yakınında, 6 metre uzunluğunda bir yılan öldürüldükten sonra ağaca asılmış halde bulundu.

Elazığ´ın tarihi yerleşim yerlerinden Harput Mahallesi'ndeki Buzluk Mağaraları yakınında, bu sabah adı açıklanmayan bir kişi ağaç dallarına asılı ölü yılan buldu. 6 metre uzunluğundaki yılanın öldürüldükten sonra ağaca asıldığı öğrenildi.





ELAZIĞ 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:25

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