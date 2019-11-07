Elazığ polisi 2 hırsızlık şüphelisini suç üstü yakaladı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ’da 3 ayrı inşattan hırsızlık yapan 2 şüpheli polis tarafından çaldıkları malzemelerle suç üstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan Elazığ'a gelen 2 şüpheli 3 ayrı inşaattan elektrik ve su tesisatı malzemelerini çaldı. Bu sırada bölgede devriyede olan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, şüphelileri fark etti. Ellerinde çalıntı malzemelerle suç üstü yakalanan şüpheliler S.G ile S.Ç. gözaltına alındı.Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli bugün nitelikli hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.

ELAZIĞ 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:25

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.