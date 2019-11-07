Müebbet ve 77 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı

Elazığ'da terörden, kasten öldürmeye teşebbüse kadar 19 ayrı suçtan müebbet ve 77 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Mehmet Laço polis tarafından saklandığı evde yakalanıp tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 8’i cebir tehdit ve hile kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma, 4’ü kara ulaşım araçlarını kaçırma, 2’si silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma, 1’i devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, 1’i terör örgütü propagandası, 1’i kasten öldürme ve 2’si de trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından olmak üzere toplamda 19 suçtan 77 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile müebbet hapis cezası bulunan Mehmet Laço'nun saklandığı adres tespit edildi. Bunun üzerine şüphelinin kent merkezinde saklandığı eve operasyon düzenlendi. Operasyonla yakalanandan zanlı emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli mahkemece yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevine gönderilen zanlının, 14 Haziran 2014’te PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı yüzleri maskeli YDGH’li bir grup tarafından Elazığ KarakoçanBingöl Kığı karayolu üzerinde bulunan Sarıbaşak köyü içerisinde 8 aracın durdurulması ve olay yerinden geçen bir polis memurunun, açılan ateş sonucu hafif şekilde yaralanması olaylarıyla da bağlantılı olduğu öğrenildi. Zanlı Laço'yla birlikte yargılanan 11 sanık 2017 yılının Şubat ayında toplam 983 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Aynı davada o dönemde BDP Elazığ İl Başkanı olan Turan Çelik’te yargılanmış 89 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası almıştı.

ELAZIĞ 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:25

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