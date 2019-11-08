Elazığ’da ‘Rejeneratif Tıp ve Kök Hücre Tedavileri’ sempozyumu Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Direktörü Prof. Dr. Erdal Karaöz; "Kök hücre ve gen tedavileri ümit vaat ediyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Elazığ’da ‘Rejeneratif Tıp ve Kök Hücre Tedavileri’ sempozyumu Kök Hücre ve Doku Mühendisliği ...

İHA

Türkiye'nin 'Kök Hücre' tabanlı hücresel tedaviler noktasında ilerlediğine dikkat çeken Prof. Dr. Erdal Karaöz, "Kök hücre tedavileri, doku ve organ mühendisliği, gen tedavileri bir arada inanılmaz bir süratle önemli bir noktaya doğru gidiyor, gelişmeler çok ümit vaat ediyor" dedi.

Elazığ’da ‘Rejeneratif Tıp ve Kök Hücre Tedavileri’ sempozyumu Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Direktörü Prof. Dr. Erdal Karaöz; "Kök hücre ve gen tedavileri ümit vaat ediyor"

Türkiye’nin ‘Kök Hücre’ tabanlı hücresel tedaviler noktasında ilerlediğine dikkat çeken Prof. Dr. Erdal Karaöz, "Kök hücre tedavileri, doku ve organ mühendisliği, gen tedavileri bir arada inanılmaz bir süratle önemli bir noktaya doğru gidiyor, gelişmeler çok ümit vaat ediyor” dedi.
Medical Park Elazığ Hastanesi tarafından ‘Rejeneratif Tıp ve Kök Hücre Tedavileri’ sempozyumu düzenledi. Sempozyuma 100’den fazla doktor katıldı. Sempozyumda konuşmacı olarak yer alan İstinye Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Direktörü Prof. Dr. Erdal Karaöz, "Kök Hücreler" konusunda sinevizyon gösterimi desteğiyle bilgiler aktardı.

“Preklinik çalışmalarımız bize ümit veriyor”
Hücresel tedaviler noktasındaki çalışmaların devam ettiğine değinen Prof. Dr. Erdal Karaöz, “Şu anda ‘Kök Hücre’ tabanlı hücresel tedaviler noktasında ülkemiz bir hayli mesafe almış durumda. Birçok merkez bu alanda çalışmalarını devam ettiriyor. Bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde birçok hastalığın yanı sıra, ‘tedavisi olmayan hastalıklar’ diye adlandırdığımız serebral palsi (beyin felci) ve omurilik hasarı gibi hastalıklarda da bu hücresel tedavilerin denenmesi noktasında mesafeler alınıyor. Elbette bu tip uygulamaların rutin birer tedavi olması biraz zaman alacaktır. Ancak, preklinik (klinik öncesi) çalışmalarımız, bize ümit veriyor. Gelecekte bu alanda ülkemizin evrensel boyutta birçok başarıya imza atacağına inanıyorum. Çünkü bu alanda ABD başta olmak üzere, Güney Asya ülkeleri olan Çin, Japonya ve Güney Kore de çok büyük yatırımlar yaptı. Bizim ülkemiz henüz bu yatırımları gerçekleştirmemiş olsa da, öbek gruplar hücresel tedaviler noktasında bir hayli gelişme sağladı” şeklinde konuştu.

“Gelişmeler çok ümit vaat ediyor’”
Kanser tedavisi konusunda ‘hücresel immünoterapi’ yöntemleri üzerine çalışmalar yapıldığını da anımsatan Prof. Dr. Karaöz, “Hücresel tedavilerin bir başka noktası da kanserle alakalı olarak devam ediyor. Buna ‘hücresel immünoterapi’ deniyor. Bu alanda bugüne kadar kanser tedavisindeki başarısızlıkların temel nedeni, kanserde uygulanan kemoterapi ve radyoterapiler neticesinde ölen kanser hücrelerin daha sonra tekrar ortaya çıkması olarak görülüyordu. İşte bunu engellemek için artık ‘hücresel immünoterapi’ yöntemlerine başvurulabiliyor. Bu alanda da çalışan iyi bilim insanları ve hekimler var. Sonuç olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki, tıbbın bir kolu olan bu hücresel tedaviler, kök hücre tedavileri, doku ve organ mühendisliği ve gen tedavileri bir arada inanılmaz bir süratle önemli bir noktaya doğru gidiyor. Gelişmeler çok ümit vaat ediyor ve bu çalışmalar tamamlandığı zaman bazı hastalıklar için bu tip tedavilerin klinikte uygulanabileceğini düşünmekteyiz” ifadelerini kullandı.
Amaçlarının ‘Kök Hücre Tedavisi’ noktasında farkındalık oluşturmak olduğunu vurgulayan Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Mahmut Yıldız ise, “Hekimlerin yoğun katılımları ile güzel bir sempozyum gerçekleştirdik. Amacımız, güncel ve modern tıpta, günümüz hastalıklarında Kök Hücre Tedavilerinin yeriyle ilgili en yeni bilgileri hekimlerimizle paylaşmaktı. Erdal Hocamız da bu konuda oldukça etkili sunumlar yaptı. Spastik ve ataksik çocuklar, hipoksik kalmış kişilere uygulanan tedaviler sonrasında yatağa bağımlı insanların yürüyerek, koşarak ve bisiklete binerek hayata katıldıklarını görmek, katılımcıları duygulandırmıştı. Farkındalık oluşturmak istedik ve oluşturduğumuzu da düşünüyoruz” diye konuştu.

ELAZIĞ

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:26
  • GÜNEŞ 06:50
  • ÖĞLE 12:12
  • İKİNDİ 14:59
  • AKŞAM 17:24
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Müebbet ve 77 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Müebbet ve 77 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı ...
Dev yılanı öldürüp ağaca astılar
YEREL HABERLER Dev yılanı öldürüp ağaca astılar
Başkan Şerifoğulları;"Muhtarlarımızla aramızda gönül köprüleri kurduk"
YEREL HABERLER Başkan Şerifoğulları;"Muhtarlarımızla aramızda gönül ...
Elazığ polisi 2 hırsızlık şüphelisini suç üstü yakaladı
YEREL HABERLER Elazığ polisi 2 hırsızlık şüphelisini suç üstü ...
6 metrelik yılanı öldürüp, ağaca astılar
YEREL HABERLER 6 metrelik yılanı öldürüp, ağaca astılar
Maden ilçesi'ne yapılacak afet evlerinin projesi paylaşıldı
YEREL HABERLER Maden ilçesi'ne yapılacak afet evlerinin projesi ...
Olcay Orak: "İki galibiyet elde edersek çok büyük avantaj olur" A Milli Kadın Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Olcay Orak: "Yenerek gelirsek oradan gruptan çıkmayı büyük ihtimal garantileriz"
YEREL HABERLER Olcay Orak: "İki galibiyet elde edersek çok büyük ...
Elazığ ASKF, süper lig ekibini ağırladı
YEREL HABERLER Elazığ ASKF, süper lig ekibini ağırladı
Öğretmenler, Elazığ’da yarıştı
YEREL HABERLER Öğretmenler, Elazığ’da yarıştı
Elazığ'da 3 önemli projenin protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da 3 önemli projenin protokolü imzalandı
Bir otomobilde gümrük kaçağı telefonlar ele geçirildi
YEREL HABERLER Bir otomobilde gümrük kaçağı telefonlar ele geçirildi
Jandarma, traktör sürücülerini bilgilendirip reflektör taktı
YEREL HABERLER Jandarma, traktör sürücülerini bilgilendirip ...
Elazığ'da sanal bahis operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Elazığ'da sanal bahis operasyonu: 1 tutuklama
Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama
Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
Polis Eğitim Merkezi Müdürü Emir, görevine başladı
YEREL HABERLER Polis Eğitim Merkezi Müdürü Emir, görevine başladı
Elazığ'da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi
Elazığ polisi 21 bin adet kaçak ürün ele geçirdi
YEREL HABERLER Elazığ polisi 21 bin adet kaçak ürün ele geçirdi
Sanatçı Metin Şentürk, Elazığ’ın saklı kanyonlarını paylaştı, herkesi gülümsetti
YEREL HABERLER Sanatçı Metin Şentürk, Elazığ’ın saklı kanyonlarını ...
Elazığ'da hırsızlık şüphelisi 3 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da hırsızlık şüphelisi 3 şahıs yakalandı
27 yıl spor yaptı, 52 yaşında milli takıma davet edildi 27 yıllık spor hayatında 12 yıldır Muay Thai yapan Sait Uygur, 52 yaşında milli takıma çağırıldı Uygur, Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıkmak için çalışıyor
YEREL HABERLER 27 yıl spor yaptı, 52 yaşında milli takıma davet ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X