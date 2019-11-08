Yankesicilik şüphelisi 2 kişi yakalandı Elazığ'da bir kişinin 5 bin TL'sini Mardin'de de bir kişinin 10 bin TL'sini çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'dan gelip Elazığ'da bir kişinin abdest alırken yankesicilik yöntemi ile 5 bin TL'sini çalan 2 şüpheli polisin çalışmasıyla yakalandı. Şüphelilerin Mardin'de de aynı yöntemle bir şahsın 10 bin TL'sini çaldığı ortaya çıktı.

Olay, kent merkezinde İzzetpaşa Camisinin şadırvanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şadırvanda abdest alan 1 kişinin 5 bin TL'si yankesicilik yöntemi ile çalındı. Parasının çalındığı fark eden şahıs, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki tüm güvenlik kameralarını tek tek izleyen polis, özel beceri gerektiren perdeleme yöntemi ile yankesiciliği yapan şüphelilerin C.Ç. ile M.D.M. olduğunu belirledi.

Polislerin kısa sürede kimliklerine ulaştığı şüpheliler, kullandıkları araçla polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin Diyarbakır'dan Elazığ'a gelerek olayı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Emniyete götürülen 2 şüphelinin Mardin'de de aynı yöntemle bir kişiden 10 bin TL çaldıkları tespit etti. Polisin ifadelerini aldığı 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ELAZIĞ 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:26

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