Elazığ'da kalaşnikof ele geçirildi

Elazığ polisi yaptığı çalışmada 1 afet kalaşnikof, 3 şarjör ve 100 adet mermi ele geçirdi, 1 şüpheliyi göz altına aldı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uzun namlulu silah olduğu değerlendirilen bir adrese operasyon düzenledi.Operasyonda evde yapılan aramada 1 adet AK 47 Kalaşnikof marka silah ile bu silaha ait 3 adet şarjör ve 100 adet mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmatlarla alakalı şüpheli A.C. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ELAZIĞ 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:28

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