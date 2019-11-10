TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 1 - Erbaaspor: 1

TFF 3. Lig 2. Grup’un 12. haftasında Elazığ Belediyespor, evinde Erbaaspor ile 11 berabere kaldı.
Stat: Gençlik Merkezi
Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Fatih Pazı xx, Nurettin Taşkesen xx
Elazığ Belediyespor: Ogün Karakaya xx, Can Morgül xx, Burak Keskin xx, Serhan Yılmaz xx, Arif Şahin xx, Hayrettin Cengiz xx, Mazlum Öndil xx (Gökhan dk. 85 ?), Ferhat Canlı xx (Enver Abdullah dk. 86 ?), Tuncay Fındıkcı xxx, Metehan Andaç Özlü xx (Cenk dk. 77 x), Burak Kavlak xx
Erbaaspor: Taylan Arman xx, Murat Torun x (Hüseyin dk. 47 x), İsmail Bulut xx (Mehmet Tolunay dk. 80 ?), Ömer Kanderoğlu xx, Ali Akburç x (İsmail Baydil dk. 46 xxx), Hasan Türk xx, Berat Boz xx, Mehmet Demirözü xx, Rıdvan Gökçe xx, Serkan Doğan xx, Oğuzhan Yıldırım xx
Goller: Tuncay (dk. 42 pen.) (Elazığ Belediyespor), İsmail Baydil (dk. 67) (Erbaaspor)
Sarı Kartlar: Arif, Enver Abdullah (Elazığ Belediyespor), Ömer, Oğuzhan, Serkan (Erbaaspor)
ELAZIĞ
10 Kasım 2019 Pazar
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