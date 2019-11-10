Elazığ Belediyespor - Erbaaspor: 1-1

Bugün ne oldu?

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-STAT: Gençlik Merkezi

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Fatih Pazı, Nurettin Taşkesen

ELAZIĞ BELEDİYESPOR: OgünCan, Burak Keskin, Serhan, Arif, Hayrettin, Mazlum (Dk.85 Gökhan), Ferhat (Dk.86 Enver), Tuncay, Metehan (Dk.77 Cenk), Burak Kavlak

ERBAASPOR: TaylanMurat (Dk.47 Hüseyin), İsmail Bulut (Dk.80 Mehmet), Ömer, Ali (Dk.46 İsmail Baydil), Hasan, Berat, Mehmet, Rıdvan, Serkan, Oğuzhan

GOLLER: Dk.41 (penaltı) Tuncay (Elazığ Belediyespor), Dk.67 İsmail (Erbaaspor)

SARI KARTLAR: Arif, Enver (Elazığ Belediyespor), Ömer, Oğuzhan, Serkan (Erbaaspor)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un 12'nci haftasında Elazığ Belediyespor, sahasında Erbaaspor ile 1-1 berabere kaldı.

12'nci dakikada ceza sahasına giren Metehan sert vurdu, kaleci Taylan kurtardı.

23´üncü dakikada İsmail´in sağ kanattan şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

41´inci dakikada Metehan ceza sahası içinde rakip savunma tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Tuncay, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:1-0.

67´nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan İsmail Baydil, topu filelerle buluşturdu:1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı, Elazığ Belediyespor sahasında Erbaaspor ile 1-1 berabere kaldı.



ELAZIĞ 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 14:57

AKŞAM 17:22

YATSI 18:41

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