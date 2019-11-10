Evinde kalaşnikof yakalandı, tutuklandı

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ELAZIĞ'da, polis ekiplerince evde yapılan aramada kalaşnikof tüfek, 3 şarjör ve 100 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan A.C., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde suç ve suçluyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda il merkezindeki eve, ihbar üzerine, operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada kalaşnikof tüfek, 3 şarjör ve 100 fişek ele geçirildi. Tüfek ve mühimmata el koyan ekipler, A.C.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



ELAZIĞ 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 14:57

AKŞAM 17:22

YATSI 18:41

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