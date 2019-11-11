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3 çocuk annesi yöresel ekmek üretimiyle, 5 kişiye istihdam sağladı Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3 ...

İHA

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3 çocuk annesi, kocasının tavsiyesiyle devletten aldığı destekle kurduğu iş yerinde, çeşit çeşit yöresel ekmek üreterek hem kendi ekonomisine hem de yanında çalışan 5 kişiye katkı sağladı.
İlçede yaşayan 58 yaşındaki İnci Şaştım, imkan verildiğinde Türk kadının neler yapabileceğini ve azmin elinden hiçbir şeyin kurtulamayacağını gösteren başarılı kadınlardan biri oldu. Evli ve 3 çocuk annesi Şaştım, 6 yıl önce Kovancılar ilçesinde KOSGEB’den 14 bin TL destek alarak 3 katlı gözlemeci ve yöresel ekmek fırını açarak yanında 5 kişiye istihdam sağladı. Şaştım, bu sayede kendi ayaklarının üzerinde durmak isteyen kadınlara da umut oldu.
Ev hanımıyken kocasının desteğiyle bu işe başladığını belirten İnci Şaştım, “Burada 5 kişi çalışıyor. Yöresel ekmekler çıkartıyoruz. 8 çeşit yöresel ekmek yapıyoruz. Bunlar saç, tandır ekmeği gibi birçok ekmek çeşidi. Kadınlar kendi ayakları üzerinde durması lazım. Kimseye muhtaç olmasınlar” dedi.
Eşinin çok marifetli olduğunu ifade eden Murat Şaştım ise, “Elinden birçok iş gelir. Böyle yöresel bir yer açtık. KOSGEB’ten de yardım aldık. Birkaç kişi de bizden faydalansın diye onlara da yaradı bu durum. Şuanda hanımın yanında 5 tane eleman çalışıyor. Ama gün yoğunluğuna göre bu sayı artıyor. Herkes elini taşın altına koymalı biraz zararı göze alacaksın ama karda var bunun sonunda. İnsanlar biraz atik ve cesur olursa korkulacak bir durum yoktur. İlçelerde iş olanağı çok fazla ama biraz korkularını yenmeleri lazım. Karamsarlıktan kurtulmalılar" diye konuştu.
İnşaata çalışırken Muş’ta tandır ekmeği yapanları gördüğünü anımsatan Şaştım, "Burada yapıyorlarsa Kovancılarda da olur diye düşündüm ve eşime konuyu açtım. Eşimin çok marifetli olduğunu bildiğim için ona güvenerek bu işi ona kurdum. Bizde kazandık. Yanımızda çalışanlarda evlerine destek oluyorlar” diye konuştu.
2 yıldır burada çalışarak çocuk okuttuğunu aktaran Fatma Arslanoğlu, “Eşime destek olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Ekmek yapıyoruz, tatlı yapıyorum. Nerede eksik varsa orada çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ

11 Kasım 2019 Pazartesi

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