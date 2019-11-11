Elazığspor, 6 haftadır kazanamıyor

Ligde son olarak Ankara Demirspor’a 30 yenilen B. Elazığspor, galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden B. Elazığspor, son galibiyetini 6. haftada deplasmanda Niğde Anadolu FK’yı 21 yenerek aldı. BordoBeyazlı ekip, daha sonra çıktığı 6 maçtan 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alabildi. Kulüp Lisansı alamadığı için 3 puan silme cezası da bulunan BordoBeyazlılar, son olarak deplasmanda Ankara Demirspor’a 30 yenildi. 12. haftası geride kalan ligde 8 puanla 16. sırada yer alan Elazığspor, ateş hattında yer alıyor.

Transfer tahtası kapalı olduğu için mevcut kadro ile yola devam etmek zorunda olan kulübün , ara transfer döneminde transfer tahtasını açabilmesi için yaklaşık 17 milyon TL’ye ihtiyacı olduğu öğrenildi.

ELAZIĞ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:29

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