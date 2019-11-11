Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

İHA

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ Diyarbakır Karayolunun 23’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şiar G. idaresindeki 34 PBB 33 plakalı otomobil ile Tahsin Emre Ç. idaresindeki 34 ANE 772 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ve Jandarma ekipleri kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

ELAZIĞ

11 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:29
  • GÜNEŞ 06:53
  • ÖĞLE 12:12
  • İKİNDİ 14:57
  • AKŞAM 17:21
  • YATSI 18:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığspor, 6 haftadır kazanamıyor
YEREL HABERLER Elazığspor, 6 haftadır kazanamıyor
3 çocuk annesi yöresel ekmek üretimiyle, 5 kişiye istihdam sağladı Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3 çocuk annesi, kocasının tavsiyesi ile kurduğu iş yerinde, çeşit çeşit ekmek üreterek hem kendi ekonomisine hemde yanında çalışan 5 kişiye katkı sağladı
YEREL HABERLER 3 çocuk annesi yöresel ekmek üretimiyle, 5 kişiye ...
Evinde kalaşnikof yakalandı, tutuklandı
YEREL HABERLER Evinde kalaşnikof yakalandı, tutuklandı
Kalaşnikof ile yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Kalaşnikof ile yakalanan şahıs tutuklandı
Elazığ Belediyespor - Erbaaspor: 1-1
YEREL HABERLER Elazığ Belediyespor - Erbaaspor: 1-1
TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 1 - Erbaaspor: 1
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 1 - Erbaaspor: 1
Elazığ'da, Atatürk anıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da, Atatürk anıldı
Elazığ'da 26 kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da 26 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Elazığ’da gümrük kaçağı telefonlar ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ’da gümrük kaçağı telefonlar ele geçirildi
Elazığ'da kalaşnikof ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da kalaşnikof ele geçirildi
Elazığ'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü
YEREL HABERLER Elazığ'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü
Çevreye rastgele ateş açan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Çevreye rastgele ateş açan şüpheli yakalandı
Elazığ’da 'Doğu Anadolu Serebral Palsi' sempozyumu
YEREL HABERLER Elazığ’da 'Doğu Anadolu Serebral Palsi' sempozyumu
Elazığ’da ‘Kudüs Bilgi’ konferansı
YEREL HABERLER Elazığ’da ‘Kudüs Bilgi’ konferansı
Palu’da gerçeği aratmayan tatbikat
YEREL HABERLER Palu’da gerçeği aratmayan tatbikat
Elazığ’da gümrük kaçağı saatler ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ’da gümrük kaçağı saatler ele geçirildi
650 öğrenci maske takarak ‘Lösemi’ye dikkat çekti
YEREL HABERLER 650 öğrenci maske takarak ‘Lösemi’ye dikkat çekti
Otizmli Yusuf’un hayatını "Teneffüs zili"değiştirdi Zil notalarına eşlik ederken öğretmeni fark etti, şimdi piyano çalıyor, resim yapıyor Elazığ’da müzik öğretmenin teneffüs sırasında zil notalarına eşlik ederken fark ettiği otizmli Yusuf, verilen eğitimle hem piyona çalmayı, hem de resim yapmayı öğrendi
YEREL HABERLER Otizmli Yusuf’un hayatını "Teneffüs ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu