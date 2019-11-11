Elazığ’da 250 bin fidan toprakla buluştu

Elazığ’da "Geleceğe Nefes Ol" seferberliği kapsamında 250 bin fidan toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı “Geleceğe Nefes Ol” seferberliği kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da 64 farklı noktada 250 bin fidan dikimi yapıldı. 64 yerden Harput yolunda bulunan TSK Elazığ Garnizonu Ormanı’nda yapılan fidan dikimine Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş,Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse,Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammet Salih Çetiner, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan,İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Gökhan İnan, diğer protokol üyeleri, kurum, kuruluşların müdürleri, STK’lar ve çok sayıda vatandaş ile öğrenci katıldı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım ve beraberindekiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ismine de bir fidan dikti. Daha sonra protokol üyeleri ve katılımcılar kendi isimleri yazılı fidanları toprakla buluşturdu. Alanda, vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı da yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tensipleri ile ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ olarak ilan edilen 11 Kasım’ın dünya ağaçlandırma, yeşillendirme doğa ve tabiat severliğine geçeceğini aktaran Vali Çetin Oktay Kaldırım;" Cumhurbaşkanımızın himayesinde 11 milyon hedefi ile 11 Kasım saat 11’de fidan dikme başlatılan kampanya fazlası ile hedefine ulaştı. 11 milyonu aşkın fidan bugün toprak ile buluşmuş olacak. İlimizde de hedeflenen rakam 250 bin ama büyük bir sahiplenme ile özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın, öğrencilerimizin toplumun her kesiminden insandan sahiplenmesi ile çok şükür bu rakamı da geçmiş durumdadır"dedi.

Bölge olarak 8 ilde yaklaşık 1 milyon fidanı toprak ile buluştuğunu aktaran Orman Bölge Müdürü Muhammet Salih Çetiner ise, Elazığ’da merkez ve ilçelerde 64 lokasyon da 250 bin fidanın toprakla buluştuğunu kaydetti.

Fidan dikme etkinliğine katılan öğrenciler ise güzel ve faydalı bir çalışmada olmaktan duydukları mutluluğu aktardı.

ELAZIĞ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:29

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