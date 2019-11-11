Milli Yazılım "GoArt" projesi Singapur'da

Türkiye’nin önde gelen yazılım firmalarından ASTAV'ın artırılmış gerçeklik "GoArt" projesi Singapur'da dünyanın en büyük Finansal Teknolojileri Festivali'nde (FinTech) yer aldı.

Singapur'da 4 gün sürecek olan FinTech kapılarını açtı.Dünyanın en iyi teknoloji firmalarının bir araya geldiği festivalde, Türkiye’den aralarında ASTAV Yazılım’ın da bulunduğu 12 firma katılım sağladı. Finans ve bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren öncü ve yenilikçi Türk firmalarının arasında Singapur’da bulunan ASTAV Yazılım tarafından geliştirilen artırılmış gerçeklik projesi “GoArt” tanıtıldı. Türkiye’nin milli yazılımı olarak yer alan proje ile ilgili Har Holding Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Avukat Burak Soylu’da festivale katıldı.

Bir çok ülkeden çok sayıda davetlinin yer aldığı festivalin ilk gününde Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'da, ASTAV Yazılım standını ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Soylu'dan bilgiler alan Aşan, firmaya başarılar diledi.

135 Ülkenin katıldığı festivale Türkiye’den Türk Teknoloji Pavilyonu adı altında 12 firmanın katılım gösterdiği kaydedildi.

ELAZIĞ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:29

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