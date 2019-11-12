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Elazığ'a Eko Köy projesi

İHA

Elazığ'da Yukarı ve Aşağı içme köylerini kapsayacak olan "Eko Köy" projesi kapsamında Vali Çetin Oktay Kaldırım, yerinde incelemelerde bulundu.
Vali Çetin Oktay Kaldırım, merkeze bağlı Keban Baraj Gölü Havzasında yer alan Yukarı ve Aşağı içme köylerinde gerçekleştirilmesi planlanan eko köy projesi çalışmaları için sahada incelemede bulundu. Vali Kaldırım'a incelemede İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinççi, Fırat Kalkınma Ajansı Uzmanları, köy muhtarı ve vatandaşlar eşlik etti. Yaklaşık 5 saat süreni saha incelemesinde eski belediye binasının restore edilerek kadınlar için kooperatif haline geleceği, eski belediye otobüsünün yöresel ürünler satış noktası olmasının planlandığı aktarıldı. Ayrıca Vali Kaldırım inceleme sonrasında yaptığı açıklamada, yürüyüş parkurları, hobi bahçeleri, foto kamp alanları ve bisiklet yollarıyla ilgili yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Kentin zengin coğrafyası ve doğal potansiyelinin büyük bir şans olduğunu belirten Vali Kaldırım; “ Eko turizm kavramı hem Türkiye hem de Elazığ’ımız için yeni tanınan bir kavram, tabi Yukarı ve Aşağı İçme köylerimiz bu potansiyele sahip köylerimizdir. Hem tarihi hem de doğal birikim ve güzelliğe sahip bir lokasyon olarak karşımıza çıkıyor. Bu projeyle ilgili geniş bir hazırlık süreci başlattık. Bu köyümüzle ilgili talep ve swot analizlerini yaptırdık. Ayakları yere basan, gerçekçi, ekolojik ve ekonomik sürdürülebilir bir eko turizm eko köy üzerine dersimizi iyi çalıştık. Talep analizimizi oluştururken köylülerimize anket uyguladık. Masa başında oturarak hazırlanacak projenin çok uzun vadeli uygulanabilir olmayacağı kanaatiyle anket sonucuna göre İçme köyümüzün bu projedeki güçlü, zayıf yönlerini fırsat ve tehditlerini ortaya koyduk”dedi.

"Var olan her şeyi eko turizme kazandırmayı düşünüyoruz"
İçme eski belediye binasının restore edilerek kadınlara el emeği göz nuru ürünleri ile yöresel ürünlerini satış yapacakları bir kooperatif merkezi haline getireceklerini aktaran Vali Kaldırım; “ Bu binanın etrafında çok sayıda tarihi evler var, tabi eko köyün önemli noktalarından biri olan müze cafeleri planlıyoruz, bu evlerin mimarisine oldukça uygun görünüyor. Ama restorasyon çalışmalarında bu yapıların benliklerine dokunmadan dönüşümler yapmayı önemsiyoruz. Zaten bugün muhtarımız ve köylülerimizle birlikte inceleme yapmamızın sebebi de budur. Yukarı İçme köyünde hangi noktaya baksanız hayran kalmamak elde değil, müthiş bir doğa, tarihle yoğrulmuş, hemhal olmuş bir tabiatla karşı karşıya kalmak bu proje sürecinde heyecanımızı artırıyor. Biz burada var olan her şeyi eko turizme kazandırmayı düşünüyoruz. Eski belediye otobüsümüzü yöresel ürünler satış noktası olarak planlıyoruz”diye konuştu.

"8 kilometrelik fotoğraf parkuru olacak"
Yukarı İçme Köyünde toplam uzunluğu 6 km’ye ulaşan iki adet yürüyüş parkuru ve yine Yukarı İçme'den başlayıp Aşağı İçme köyüne uzanacak toplam uzunluğu 2.5 km olan üçüncü bir yürüyüş parkuru olacağını anımsatan Vali Kaldırım;" Yine Yukarı ve Aşağı İçme köylerimizi kapsayan, macera tutkunları için yaklaşık 4.5 km’lik bir bisiklet parkuru var. Son zamanlarda gündemde olan foto kampların en güzellerinden biri ünvanını alarak Keban Baraj gölü kenarında noktalanacak olan 8 kilometrelik bir fotoğraf parkuru bu projenin önemli noktalarında biri olacaktır. Permakültür çiftlikleri ve hobi bahçeleri de buraları ziyaret edecek misafirlerimizi oldukça memnun edecektir. Tabi bu projedeki çalışmalar sadece bu bölge ile sınırlı kalmayacaktır. Harput’tan başlayıp İçme köyünü de içine alacak 45 kilometrelik bir parkurda Bisiklet Federasyonun katkılarıyla bir festival planlıyoruz. Ayrıca Uluslararası Foto Kamp düzenlemek içinde girişimlere başladık”ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ

12 Kasım 2019 Salı

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