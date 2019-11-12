Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

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Elazığ’da otomobilin çaptığı genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza dün, Malatya Caddesi Çaydaçıra Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 20 yaşındaki Songül Çağatay’a, E.D. yönetimindeki 06 AEN 85 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan genç kız, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Çağatay, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ELAZIĞ 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:30

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