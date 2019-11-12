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Elazığ’da muhtarlarla istişare toplantısı

İHA

Elazığ'da düzenlenen istişare toplantısında il protokolü ile muhtarlar bir araya geldi.

Elazığ’da muhtarlarla istişare toplantısı

Elazığ’da düzenlenen istişare toplantısında il protokolü ile muhtarlar bir araya geldi.
Elazığ’da mahallelerin sorunlarını dinlemek ve çözüm yolu bulunması için valilik öncülüğünde muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi. Kültür Park Mamurat'ül Aziz Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, vali ve belediye başkan yardımcıları, kurum müdürleri ile 38 merkez mahalle muhtarı katıldı.
Bundan sonra belli aralıklarla bu toplantıları yapacaklarını belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Sorunları dinleyeceğiz ve istişarelere yapacağız. İnşallah beldelerimiz ile de yapacağız. Değerlendirmeleri yapıp, sorunlarını nasıl azaltabiliriz, nasıl işbirliği yapabiliriz, kamu hizmetlerini işbirliği içinde nasıl yerine getirebiliriz, bunun görüşmelerini yapacağız"dedi.

"Vatandaşı merkeze alan yönetim anlayışı ile çalışıyoruz"
Uyum içinde çalışan bir şehir olduklarının altını çizen Vali Kaldırım;" Hem seçilmişler, hem atanmışlar hem de kamu hizmeti görenler olarak uyum içinde çalışan, bir huzur, güven ve kamu yatırımları itibariyle fevkalade hizmet almış, bölgesinde ön plana çıkan bir şehiriz. Bunda herkesin büyük gayreti ve emeği var. Bugün yapacağımız toplantıda sorunları çözüm odaklı dile getirirsek, nasıl çözebiliriz, nasıl üstesinden gelebiliriz, vatandaşı nasıl memnun edebiliriz gibi bir bakış açısı ile değerlendirmelerde bulunursak toplantı verimli olur diye düşünüyorum. Seçilmişler de atanmışlar da kamu hizmeti yapıyor. Bizim burada bulunma nedenimizin tamamen vatandaşın varlığıdır. Biz son yıllarda özellikle vatandaşı merkeze alan, onun refah düzeyini arttırmayı hedefleyen bir yönetim anlayışı ile çalışıyoruz”diye konuştu.

"Sizleri sürekli dinleyerek, sorunlarınıza çözüm arayacağız"
Sorunları yerinde tespit edebilmek için sürekli muhtarlarla iç içe olduklarını anımsatan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise, “Muhtarlık müessesi sosyal ve kültürel hayatımızın en önemli yapı taşlarından biridir. Vatandaşlarımız sizleri kendine yakın gördüğünden dolayı taleplerini, sorunlarını çok rahat iletebiliyorlar. Bir nevi devlet ile millet arasında köprü görevi görüyorsunuz. Seçim öncesi mahalleleri gezmiştik, seçimden sonra da her mahalleye gidebilmenin gayreti içerisindeyiz. Sizlere hizmet getirebilme amacıyla da sürekli çalışıyoruz. Bu şehri daha gelişmiş bir hale getirebilme adına hep birlikte çalışacağız. Belediye başkanı olarak 5 yıllık süre zarfından istişare kültüründen ödün vermeden, sizleri sürekli dinleyerek, sorunlarınıza sürekli çözüm arayacağız" diye konuştu.
Toplantı, muhtarların sorun ve taleplerini dile getirmesi,çözüm yollarının istişare edilmesiyle sona erdi.

ELAZIĞ

12 Kasım 2019 Salı

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