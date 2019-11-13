Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı: 3 yaralı

ELAZIĞ'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. MalatyaTatvan seferini yapan '22012' sefer sayılı yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte Selahattin Yıldırım yönetimindeki 23 BA 446 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Otomobilin kaldırılmasının ardından tren, yoluna devam etti.
ELAZIĞ
13 Kasım 2019 Çarşamba
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