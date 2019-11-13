Elazığ'daki tren kazasında yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti

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Elazığ'da kontrolsüz hemzemin geçitte trenin çarparak yaklaşık 200 metre sürüklediği otomobilde yaralanan 3 kişiden 2'si kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında merkeze bağla Ataşehir Mahallesinin arka kısmında bulunan Güney Çevre Yolu yakınlarındaki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin Yıldırım idaresindeki 23 BA 446 plakalı otomobile, kontrolsüz hemzeminden geçtiği sırada makinist Vedat Yiğit'in idaresindeki MalatyaTatvan seferini yapan 22012 sefer sayılı yolcu treni çarptı. Kazada yaklaşık 200 metre sürüklenen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. 2'si ağır 3 yaralı otomobilden çıkartılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Selahattin Yıldırım (45) ve Ferdi Akbulut (31) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ELAZIĞ 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:31

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