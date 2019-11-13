Elazığ'daki tren kazasında yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Elazığ'daki tren kazasında yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti

İHA

Elazığ'da kontrolsüz hemzemin geçitte trenin çarparak yaklaşık 200 metre sürüklediği otomobilde yaralanan 3 kişiden 2'si kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Elazığ'daki tren kazasında yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da kontrolsüz hemzemin geçitte trenin çarparak yaklaşık 200 metre sürüklediği otomobilde yaralanan 3 kişiden 2'si kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında merkeze bağla Ataşehir Mahallesinin arka kısmında bulunan Güney Çevre Yolu yakınlarındaki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin Yıldırım idaresindeki 23 BA 446 plakalı otomobile, kontrolsüz hemzeminden geçtiği sırada makinist Vedat Yiğit'in idaresindeki MalatyaTatvan seferini yapan 22012 sefer sayılı yolcu treni çarptı. Kazada yaklaşık 200 metre sürüklenen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. 2'si ağır 3 yaralı otomobilden çıkartılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Selahattin Yıldırım (45) ve Ferdi Akbulut (31) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ELAZIĞ

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:31
  • GÜNEŞ 06:55
  • ÖĞLE 12:12
  • İKİNDİ 14:55
  • AKŞAM 17:19
  • YATSI 18:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı: 3 yaralı
Elazığ'da tren kazası: 2'si ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da tren kazası: 2'si ağır 3 yaralı
Çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti
Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 4 tutuklama
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 4 tutuklama
Elazığ’da muhtarlarla istişare toplantısı
YEREL HABERLER Elazığ’da muhtarlarla istişare toplantısı
Elazığ'da özel çocuklara bot ve mont hediye edildi
YEREL HABERLER Elazığ'da özel çocuklara bot ve mont hediye edildi
Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti
9 Milyon yıllık yeni keşif kanyonları bir de böyle görün Dünyanın tarih olarak en eski fakat keşif olarak en yeni Saklıkapı ve Kara Leylek kanyonlarının tamamı görüntülendi Kanyonların havadan ve içerisinden görüntüleri ayrı bir görsel şölen sundu
YEREL HABERLER 9 Milyon yıllık yeni keşif kanyonları bir de böyle ...
Elazığ'da Mehmet Akif İnan anısına voleybol turnuvası
YEREL HABERLER Elazığ'da Mehmet Akif İnan anısına voleybol turnuvası
Elazığ'a Eko Köy projesi
YEREL HABERLER Elazığ'a Eko Köy projesi
Milli Yazılım "GoArt" projesi Singapur'da
YEREL HABERLER Milli Yazılım "GoArt" projesi Singapur'da
Elazığ'da afet ve acil durum toplanma alanları belirlendi
YEREL HABERLER Elazığ'da afet ve acil durum toplanma alanları ...
Kovancılar'da 5 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Kovancılar'da 5 bin fidan toprakla buluştu
Elazığ’da 250 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Elazığ’da 250 bin fidan toprakla buluştu
Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı
Elazığspor, 6 haftadır kazanamıyor
YEREL HABERLER Elazığspor, 6 haftadır kazanamıyor
3 çocuk annesi yöresel ekmek üretimiyle, 5 kişiye istihdam sağladı Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3 çocuk annesi, kocasının tavsiyesi ile kurduğu iş yerinde, çeşit çeşit ekmek üreterek hem kendi ekonomisine hemde yanında çalışan 5 kişiye katkı sağladı
YEREL HABERLER 3 çocuk annesi yöresel ekmek üretimiyle, 5 kişiye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu