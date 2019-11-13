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El üstünden anjiyo ile sağlına kavuştu

İHA

Erzincan'dan Elazığ'a gelen 2 çocuk babası 45 yaşındaki Harun Akcan'ın tıkanık olan 3 damarı, Türkiye'de sayılı merkezde uygulanabilen 'el üstünden anjiyo' yöntemiyle açıldı.

El üstünden anjiyo ile sağlına kavuştu

Erzincan'dan Elazığ'a gelen 2 çocuk babası 45 yaşındaki Harun Akcan'ın tıkanık olan 3 damarı, Türkiye’de sayılı merkezde uygulanabilen ‘el üstünden anjiyo’ yöntemiyle açıldı.
Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Harun Akcan, kalbinde bulunan 3 damarın tıkanık olması sebebiyle Medical Park Elazığ Hastanesi’ne başvurdu. 45 yaşındaki hasta, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Necati Dağlı ve ekibinin uyguladığı ve ülkemizde sayılı merkezde uygulanan ‘el üstünden anjiyo’ yöntemiyle 3 damarına stent konularak sağlığına kavuştu.
Dünyadaki ölümlerin yüzde 40’ının kalp ve damar hastalıkları nedeniyle olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Necati Dağlı, “Kalp ve damar hastalıklarının en önemlisi, kalbi besleyen koroner damarlarda oluşan tıkanıklardır. Günümüzde damar tıkanıklıklarının tedavisinde teknolojilerinin ilerlemesi ile beraber minimalist yaklaşımlar sayesinde artık birçok kompleks işlem yapılabiliyor. Dünyada ve Türkiye’de son dönemde yeni yapılmaya başlanan bir yöntem olan el üstünden (enfiye çukurundan) anjiyografi, hastalara birçok avantaj sağlıyor. En önemlisi, eskiden bilek arterinden girildiğinde hastalarda damar spazmı ve kanama daha fazla oluyordu. Enfiye çukurundan girdiğimiz yöntemde ise hastada daha az kanama riski ve daha erken taburcu olma imkânı ve konfor sunuyor. Elin üstünden geçen küçük bir damardan özel kateterlerle girerek tüm girişimlerimizi yapabiliyoruz. Sanki bir damar yolu açıyormuş, serum verecekmiş gibi elin üzerinden küçük bir iğneyle girerek kalpteki 2, 3, 4 veya çatal damar tıkanıklarının hepsini açabiliyoruz. Bu kasıktan damara girilen yönteme kıyasla çok daha konforlu bir girişim. Hasta anjiyosunu olduktan 2 ila 3 saat sonra rahatlıkla yürüyerek taburcu olabiliyor” dedi.
Hastada da benzeri şekilde 3 damarda tıkanıklık tespit ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Necati Dağlı, “Hastanın 3 damarında riskli bölgede yüzde 90’ın üzerinde darlığı vardı. Biz yaklaşık 30 ile 45 dakika arasında bir süre içerisinde el üstünden 3 damarına da stent takarak hastamızı sağlığına kavuşturduk. Gayet başarılı bir işlem sonrasında hastayı hiçbir şikâyeti olmadan taburcu ettik. Biz bu yaklaşımı yaklaşık 2 yıldır hastanemizde yapıyoruz. Dünyada da 2 yıldır uygulanan bir yöntem. Dünya ile eş zamanlı bu hizmeti sunmaktan mutlu ve huzurluyuz” diye konuştu.
Daha önceden de kalbine stent takıldığını ifade eden Harun Akcan ise, “2 sene sonra damarlarda tekrar bir tıkanıklık olmuş. İnternetten yaptığımız araştırmalarda çok başarılı bir hekim olduğunu öğrendiğim Prof Dr Necati Dağlı'ya ulaşıp geldik gayet de güzel karşıladı. Operasyon neredeyse bir sohbet ortamı kadar rahat bir ortamda, güler yüzlü bir ekip tarafından benimle konuşularak acısız ve sızısız bir şekilde yapıldı. 3 tane damarım açıldı ve stent takıldı, çok şükür iyiyim.” ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:31
  • GÜNEŞ 06:55
  • ÖĞLE 12:12
  • İKİNDİ 14:55
  • AKŞAM 17:19
  • YATSI 18:39
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