Kayıp Umut'u jandarma buldu

ELAZIĞ'da, dün sabah bisikletiyle gezerken, kaybolan Umut Kaya (3), gece jandarma ekiplerince bulunarak, ailesine teslim edildi.
Yazıkonak beldesinde oturan Kaya ailesinin çocukları Umut, dün sabah, evinin önünde bisikletiyle gezdiği sırada kayboldu. Oğullarını çevrede aramalarına rağmen bulamayan aile bireyleri, jandarmaya başvurdu. Bunun üzerine eğitimli köpeklerle arama çalışması başlatan jandarmalar, Umut'u gece evlerine yakın alanda buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Umut Kaya, ailesine teslim edildi.
ELAZIĞ
13 Kasım 2019 Çarşamba
- İMSAK 05:31
- GÜNEŞ 06:55
- ÖĞLE 12:12
- İKİNDİ 14:55
- AKŞAM 17:19
- YATSI 18:39