Başkan Şerifoğuları’ndan fuar alanı müjdesi

Fuar alanını hızla şehre kazandıracaklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “ Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi yapım ihalesini 5 Aralık 2019’da gerçekleştirerek, yer tesliminin ardından fiziki çalışmalara başlayacağız” dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları kente yapılması planlanan Fuar ve Kongre Merkezi’ne ilişkin müjdeyi verdi. Başkan Şerifoğulları, Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi yapım ihalesinin 5 Aralık 2019’da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Fuar alanının şehrin marka değerlerinin etkin tanıtımı ve ticaret potansiyelinin artırılmasına değer katacak önemli bir çalışma olduğu belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Kültür Park yerleşkesi yanında yer alan lokasyonda toplam 25 bin metrekare alan üzerinde, 17 bin metrekare kapalı alana sahip olacak Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi bünyesinde; toplam 6 bin metrekare kapalı fuar ve sergi alanı, iki adet 108 kişilik, bir adet 120 kişilik, bir adet 360 kişilik çok amaçlı salon, üç adet toplantı salonu, fuaye alanı, restoran, kafeterya, ofisler, 145 araçlık kapalı, 55 araçlık açık otoparkıyla tam bir kompleks yapı kimliğinde olacak fuar alanını şehrimize kazandırıyoruz. Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi yapım ihalesini 5 Aralık 2019’da gerçekleştirerek, yer tesliminin ardından fiziki çalışmalara başlayacağız” şeklinde konuştu.

Fuar alanının kazandırılmasıyla birlikte şehir ekonomisi adına da önemli kazançlar sağlanacağını vurgulayan Başkan Şerifoğulları, “Elazığ’ın uzun yıllardan bu yana önemli bir ihtiyacı olan fuar alanını hızla şehrimize kazandıracağız. Kalıcı fuar alanımız, şehrimizin sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirmek, şehrimize yeni yatırımcılar kazandırmak, şehrin ticaretini geliştirmek ve şehrimizin bölgedeki sektör temsilcileri arasındaki işbirliği ve koordinasyon faaliyetlerini artırmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Fuar alanını şehrimize kazandırdıktan sonra inanıyorum ki Elazığ’ımız fuarcılık noktasında hızla markalaşacaktır” diye konuştu.

ELAZIĞ 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:31

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