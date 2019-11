İki kardeş, kurdukları merkezle herkese satrancı sevdiriyor Elazığ'da iki kardeşin bir araya gelerek kurduğu "Satranç" merkezinde bazen dede toru, bazen de anne, baba ve çocuklar birbiriyle rakip oluyor

Elazığ'da iki kardeş bir araya gelerek, her yaştan katılımın sağlanabileceği "Satranç" merkezi kurdu. Merkezde bazen dedetorun, bazen de anne veya baba çocuklarına rakip oluyor.

Çaturanga Satranç ve Okul Oyunları Spor Kulübünü kuran kardeşler Oğuzhan ve Metehan Deniz herkesin satrancı sevmesi için merkez oluşturdu. Kısa sürede büyük ilgi gören merkeze gelen herkes yaş farkını dikkate almadan birbiriyle satranç oynuyor. Satranç oynamanın yanı sıra eğitimde verilen merkezde dede torun, baba oğul, anne kız, birbirlerine rakip oluyor. Bir satranç hocası da, katılan çocukları turnuvalara ve şampiyonalara hazırlıyor.

Kardeşi ile beraber bu eğitim merkezini kurduklarını belirten Spor Kulübünün Başkanı Oğuzhan Deniz, “Burayı kurmamızdaki amacımız Elazığ halkına satranç sevgisini aşılamak. Çocuk ve aile hepsi burada satranç oynaması üzerine konsept yaptık. Hem burada eğitim veriyoruz. Hem de baba oğul, anne kız, genç yaşlı hepsi bir arada satranç oynama şansı elde ediyorlar. Bu satranç kulübü konsept itibari ile hem teorinin hem de pratiğin bir arada olduğu bir yer. Bu Konsept doğu ve güneydoğuda ilk ve tekdir. Satranç severleri buraya davet ediyoruz. Gelip burada aile ortamında satranç oynayabilirler” dedi.

Salı ve Perşembe günleri minik turnuvalar yaptıklarını ifade eden Satranç Hocası Sena Metin, “Bu günlerdeki amacımız çocuklara pratik kazandırmak. Her yaştan oyuncular bu turnuvalarımıza katılabilir. Satrancı geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır. Oyun oynamak için güzel bir atmosfer bulunmaktadır. Yetişkinler ve çocuklar her zaman gelip satranç oynayabilirler. Mini turnuvalarda anne kız, baba oğul, dede torun ve her yaştan kişiler burada birbirlerine rakip olmaktadırlar. Yaş gözetmeksizin burada herkes birbiri ile rakip olup satranç oynayabilirler. Bu da ailede satranç oynamayı teşvik ediyor” diye konuştu.

Burada satranç oynayıp çok eğlendiğini dile getiren Kaan Kayra Şengül, “Büyük abiler ile oynadığımda dikkatsizliğim yüzünden oyunu veriyorum. İlk zamanlar oyuna başladığımda kötü başlardım. Sonradan kendimi geliştirerek oyunun devamını getirebiliyorum” ifadelerini kullandı.

