Elazığ'da uyuşturucu tacirleri 5 kilo esrarla yakalandı

Elazığ'da jandarma ekipleri yaptığı çalışmada 2 şüpheliyi 5 kilo 150 gram esrarla yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen bir araca operasyon düzenledi. 2 şüphelinin gözaltına alındığı araçta yapılan aramada 5 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.
Jandarmada ifadesi alınan şüpheliler O.A ve R.B. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.
ELAZIĞ
14 Kasım 2019 Perşembe
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