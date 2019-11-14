Elazığ’da villaları soyan 2 şüpheli suç üstü yakalandı

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Elazığ’da yazlık villalara girerek hırsızlık yapan 2 şüpheli Jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gölardı Köyünde bulunan yazlık villalarda belirli aralıklarla hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, çalışma yaptı. Ekipler, çalışması sırasında belirlediği 2 şüpheliyi aynı yerde hırsızlık yaparken suç üstü yakaladı.

Jandarmada ifadesi alınan şüpheliler Y.Y. ve Ö.D. nitelikte hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.

ELAZIĞ 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:32

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