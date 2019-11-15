Elazığ'da trafik kazası:1 yaralı

Elazığ'da minibüs ile otobüsün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Üniversite Mahallesi Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.T., idaresindeki 23 M 0242 plakalı minibüsle, aniden önüne çıkan araca çarpmamak için ani manevra yapması sonucu durakta yolcu alan V.Y. yönetimindeki 23 HY 584 plakalı otobüse arkadan çarptı.Kazada minibüs içerisinde bulunan 1 kişi hafif yaralandı.Yaralı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Minibüs sürücüsünün dikkati sayesinde hafif atlatılan kaza ile ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
ELAZIĞ
15 Kasım 2019 Cuma
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