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İlçede kurulan tekstil atölyesi kadınlara iş kapısı oldu Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde kurulan bir ...

İHA

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kurulan bir tekstil atölyesinde ilk aşamada 80 kadın iş başı yaparken, ilerleyen süreçte çalışan sayısının 200'e çıkacağı belirtildi.

İlçede kurulan tekstil atölyesi kadınlara iş kapısı oldu Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde kurulan bir tekstil atölyesinde ilk aşamada 80 kadın iş başı yaparken, ilerleyen süreçte çalışan sayısının 200’e çıkacağı belirtildi

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde kurulan bir tekstil atölyesinde ilk aşamada 80 kadın iş başı yaparken, ilerleyen süreçte çalışan sayısının 200’e çıkacağı belirtildi.
Kovancılar ilçesinde iş adamı Hasan Hayri Özkan, 1 milyon 200 bin TL yatırım yaparak bin 200 metrekare üzerine tekstil atölyesi kurdu. İş adamının kurduğu atölye ilk aşama da 80 kadına istihdam sağladı. Her 2 ayda bir 25 kişinin daha eğitim verilerek istihdam edileceği iş yerinde çalışan sayısının 200’e çıkmasının hedeflendiği aktarıldı. 3 üniversite bitiren iş adamı Özkan, kurduğu atölyeye kızının ismini verirken, ilçeye ciddi bir yatırım yaptıklarını aktardı.

"Yoğun bir sipariş aldık"
İşletmenin yaklaşık olarak çalışma kapasitesi 200 kişi olduğunu belirten İş adamı Hasan Hayri Özkan, “Şuanda bu kapasitenin yarısını kullanıyoruz. Yaklaşık 5 ay içerisinde İşKur desteği ile bu sayıyı 200’e çıkarmayı hedefliyoruz. Ancak üretim kapasitemiz yüksektir. Yoğun bir sipariş aldık. İlçemizde bir organize sanayi bölgesi kurulması halinde 500 kişiye istihdam sağlayabiliriz. Personelimizin büyük bir kısmı lise mezunudur. Yaş ortalamamız genç bayanlardan oluşmaktadır. Geleceğe umutla bakıyoruz. Ülkemizin içerisinde geçtiği bu zor şartlarda bizde risk alarak ilçeye böyle ciddi bir yatırım yaptık. 200 kişinin ekmek yiyeceği bir tesis kurduk” dedi.
2 yıldır tekstil işinde çalıştığını aktaran Yasemin Yalçınkaya, “Tekstil işi güzel bayanların yapabileceği bir iş. Herkese tavsiye ederim. Hem geçim kaynağı hem de güzel bir iş yeri olması bizim için avantajlı durumda. Böyle küçük ilçede iş bulmak zor ama böyle bir yer açılması hepimiz mutlu etti” diye konuştu.
Dikiş nakış işlerini yapanlardan Zelal Kaya ise “Bayanların olduğu bir ortam. Çoğunluğun bayan olması bizim için çok iyi, rahat ediyoruz. Kendi paramızı kazanarak ayaklarımızın üzerinde durmaya çalışıyoruz. Burada lise ve üniversite mezunları var. Eve bir destek olsun diye burada çalışanlar bulunuyor. Ben kendi eğitim masraflarım için, ev konusunda da babama yardımcı olmak için buradayım. Babam evi geçindirmek için her şeye tek başına yetişemiyor. Kovancılar da iş bulmak çok zor. Biz çok şanslıyız böyle bir yerde çalıştığımız için” ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:33
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