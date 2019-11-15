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Elazığ'da jandarma personeline "Hipotermi" eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, personelin farklı konularda eğitim almaları konusunda başlattığı çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda Alacakaya İlçe Jandarma komutanlığı personeline İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezinde görevli doktor ve personel tarafından Hipotermi, soğuk havalarda alınacak tedbirler ile bulaşıcı hastalıklarla mücadele konularında eğitim verildi.

Eğitimin amacının, personelin kış şartlarından kendilerini korumaları ve sağlık bilincini yükseltmek olduğu aktarıldı.

ELAZIĞ 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:33

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