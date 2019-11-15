Elazığ’da otomobil yoldan çıktı: 2 hafif yaralı

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Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı, 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, ElazığBingöl Karayolunun 10’ncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. B. idaresindeki 12 AAC 742 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kazada araçta bulunan 4 kişi den 2'si hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

ELAZIĞ 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:18

YATSI 18:37

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