Elazığ’da otomobil yoldan çıktı: 2 hafif yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı, 2 kişi hafif yaralandı.
Kaza, ElazığBingöl Karayolunun 10’ncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. B. idaresindeki 12 AAC 742 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kazada araçta bulunan 4 kişi den 2'si hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
ELAZIĞ
15 Kasım 2019 Cuma
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