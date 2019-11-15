Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama

Elazığ’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüpheli görülen bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada 310 gram toz esrar ele geçirildi. Araçta bulunan B.K. ile M.D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmasına devam eden polis, son 4 günde 15 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan yasal işlem yaptı.Aynı çalışmada uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli daha yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şüphelilerden 8 beste halinde 4.4 gram Metamfetamin, 96.20 gram kubar esrar, 2 beste halinde 34 gram hap ve Metamfetamin karışımı madde, 1 beste 0.58 gram kokain, 24 adet hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 975 lira para ele geçirildiği bildirildi.

ELAZIĞ 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:33

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