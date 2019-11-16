Elazığ'da jandarma, Roma dönemine ait küp ve testiler ele geçirdi

Elazığ'da jandarma ekipleri, bir araçta Roma dönemine ait 3 adet testi ve küp ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında bir araçta tarihi eser malzemelerin olduğu belirlenerek operasyon yapıldı.Durdurulan araçta şüpheli M.E. gözaltına alınırken, yapılan arama da şahsın çantasından Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 adet testi ve küp ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen şüpheli M.E. hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan, ele geçen küp ve testilerin Elazığ Müze Müdürlüğüne teslim edildiği, inceleme sonrası döneminin netlik kazanacağı öğrenildi.

ELAZIĞ 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:17

YATSI 18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.