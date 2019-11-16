Elazığ’da yanan traktör kullanılamaz hale geldi

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Elazığ’da tarla sürüldüğü sırada yanan traktör kullanılamaz hale geldi.

Olay, Ağın İlçesinin Saraycık Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vahap Koçer'in tarlasını sürdüğü traktörde tesisat kısmından sıçrayan kıvılcımın mazot deposuna ulaşması sonucu yangın çıktı.Yangını söndürmeye çalışan Koçer, durumu ilçe belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü ancak traktör kullanılamaz hale geldi.

ELAZIĞ 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:34

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