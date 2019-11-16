Elazığ’da ‘Yönetici Okulu’ eğitimi

Elazığ’da Eğitim BirSen 1 Nolu Şubesi tarafından ‘Yönetici Okulu’ programı eğitimi düzenlendi.

Eğitim BirSen Elazığ 1 Nolu Şubesi tarafından Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezinde ‘Yönetici Okulu' programı kapsamında eğitim verildi. Programa konuşmacı olarak İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Prof. Dr. Aytaç Açıkalın, İhsan Ataöv, Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Bahşi katıldı. Okul müdürleri ve öğretmenlerin yer aldığı programda detaylı bilgiler aktarıldı.

Eğitim öğretimlerin devam ettiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, İnsanın mesleğine kendini adaması halinde çok güzel işlerin ortaya çıkacağını söyledi.

Kentteki eğitimcilere destek sağlamak için program düzenlediklerini belirten Şube Başkanı İbrahim Bahşi ise, “Geçen yıl ilkini düzenledik. Bugün de eğitimde tecrübe kazanmış duayen isim haline gelmiş Prof. Dr. Aytaç Açıkalın ve İhsan Ataöv ile birlikte ilimizdeki müdür ve müdür yardımcılarına destek amaçlı böyle bir program düzenledik”dedi.

Program sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk tarafından konuşmacı Prof.Dr. Açıkalın ve İhsan Ataöv’e plaket taktim edildi.

ELAZIĞ 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:34

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