Trabzonlulardan Elazığ’da Hamsi Festivali Yaklaşık 150 kilo hamsinin ikram edildiği festivalde, müzik eşliğinde horon oynayanlar renkli görüntüler ortaya çıkardı

Elazığ'da Fırat Üniversitesi (FÜ) Trabzonsporlular Kulübü tarafından geleneksek hale getirilen ve bugün 4'üncüsü düzenlenen hamsi festivali renkli görüntülere sahne oldu.

FÜ Trabzonsporlular Kulübü tarafından Sivrice ilçesi Hazar Gölü kıyısında bulunan üniversite kamp alanında ‘4’üncü Geleneksel Hamsi Festivali’ düzenlendi. Üniversite eğitim gören yaklaşık 600 öğrenci, hem pişirilen hamsileri yedi hem de müzik eşliğinde horon tepti. Sonbaharın eşsiz manzarası ile Hazar Gölü kıyısında yurtiçi ve yurtdışı öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği ve yaklaşık 150 kilo hamsinin tüketildiği festival, renkli geçti.

Festivale yoğun bir katılımın olduğuna dikkat çeken Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Kul, “ Trabzonsporlular Kulübü olarak her yıl FÜ’de bir etkinlik meydana getiriyoruz. En önemlisi öğrencilerimiz belki de her şeyi unutacaklar ama bu tür etkinlikleri unutmayacaklar ve Elazığ’ı sürekli hatırlayacaklar. Üniversitenin de büyük bir katkısı oluyor. 200 kişi ile başladık ama artık 600 kişiyi aşmaya başladık. Her yıl olduğu gibi Trabzon’dan getirdiğimizi ortalama 150 kilogram hamsiyi buradaki arkadaşlarımızın vasıtasıyla pişiriyoruz. Bu etkinliğimizi her yıl gerçekleştiriyoruz”dedi.

Amaçlarının Elazığ ile Karadeniz arasında bir kültür köprüsü kurmak olduğunu belirten Kulüp Başkanı Safa Usta ise, “ 4’üncü Geleneksel Hamsi Festivali’ni gerçekleştiriyoruz. Her sene de üstüne koyarak gitmeye çalışıyoruz. Geçen sen yaklaşık 530 kişi festivale katıldı. Bu sene de yoğun bir katılımla aynı kitleyi yakaladık. Etkinliklerimiz güzel oluyor. Etkinlikte hamsi ızgara yapıyoruz ve sonrasında da horun oynuyoruz. Buraya gelen katılımcıların hepsi Karadenizli değil, bir çok ilden gelenler var. Amacımıza da 4 senedir gerçekleştirdiğimiz festivallerde ulaştığımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Karadenizli öğrencilerden Yaren Gücek'te, “ Herkesin mutlu olması bizi de mutlu ediyor. Kültürümüzü yaşatıyoruz. Farklı bir bölge ve şehirde bu kültürü yaşatmak bizi daha da mutlu ediyor. Festivale, her bölgeden ve her şehirden insan var"ifadelerini kullandı.

Festivale ilk defa katıldığını dile getiren öğrencilerden Hilal Uçar ise, “ Hataylıyım. Festival çok güzel ve eğleniyoruz. Trabzon’un yemeklerinden sadece hamsiyi biliyorum. Oyunları çok hareketli hatta festivale gelmeden önce arkadaşlarla oynadık. Şuanda eğleniyoruz” diyerek düşüncelerini aktardı.

FÜ’de eğitim gören Somali’li Momamed Omar Kasım' da, “ Bugün Trabzonluların düzenlediği etkinliğe katılıyorum. Etkinlik çok kalabalık ve güzel. Karadeniz kültürü bizim kültüre benzediği için çok güzel” diye konuştu.

ELAZIĞ 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:17

YATSI 18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.