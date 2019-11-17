Sürsürüspor, faaliyetlerini durdurma kararı aldı

Sürsürüspor, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Elazığ’ın Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ekiplerinden Sürsürüspor faaliyetlerini durduruyor. Daha önce maddi problemlerden kapanma kararı alan ancak teknik heyet ve futbolcuların feragatı ile yola devam eden turuncu beyazlı ekip, 9. haftada sahasında oynadığı ve 10 kaybettiği Pütürge Belediyespor maçı sonrası kesin olarak faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; “Sürsürüspor, Bölgesel Amatör Lig’de faaliyetlerini kesin olarak durdurmuştur. Bundan sonraki maçlara çıkılmayacaktır"denildi.

ELAZIĞ 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:35

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