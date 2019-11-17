Birevim Elazığspor - Sivas Belediyespor: 2-1

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STAT: Gençlik Merkezi

HAKEMLER: Ozan Bileyci, Barkın Güdü, Samet Özkul

BİREVİM ELAZIĞSPOR: Ahmet Onur, Yiğitcan, Murat, Kadir, Ömer Yıldız (Dk.76 Cihan), Serdar (Dk.46 Fırat), Cengizhan, Selim (Dk.46 İzzet), Hebat, Murathan

SİVAS BELEDİYESPOR: Hayrullah Safa, Ercüment, Mustafa Aydın (Dk.86 Mustafa Aydoğdu), Gencay, Burak (Dk.69 Osman), Serkan, Kerem, Şevki (Dk.56 Mehmet), Ömer Faruk Ermeç, Fatih

GOLLER: Dk. 51 İzzet, Dk.63 Fırat (Birevim Elazığspor) Dk.10 Ömer Faruk Ermeç (P) (Sivas Belediyespor)

SARI KARTLAR: Onur, Murat, İzzet, Fırat (Birevim Elazığspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 13'ncü hafta karşılaşmasında Birevim Elazığspor, sahasında Sivas Belediyespor´u 2-1 mağlup etti.

10´uncu dakikada ceza sahası içinde Ercüment, Onur tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ömer Faruk Ermeç meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

28´inci dakikada Cengizhan´ın sol kanattan sert şutunu kaleci Hayrullah kurtardı.

51´inci dakikada ceza sahasına yapılan ortada karambolde İzzet, topa dokundu, meşin yuvarlak ağlara gitti:1-1.

63´üncü dakika savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Fırat kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1.

Karşılaşma Birevim Elazığspor´un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

ELAZIĞ 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:35

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:16

YATSI 18:36

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